WSJ: США отправили к берегам Сирии корабль для вывода войск

США направили к берегам Сирии военный корабль Kearsarge с сотнями морских пехотинцев, вертолётами и другой техникой для поддержки вывода американских войск из САР. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их словам, сухопутные силы будут обеспечивать вывод войск, а корабли — подстраховать их.

Напомним, президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ*. 11 января СМИ узнали, что США начали переброску военной техники, а позже международная коалиция объявила о начале вывода американских войск.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.