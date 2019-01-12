Бургер, прочь! Названы страны с высокой смертностью из-за неправильного питания

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Бургер, прочь! Названы страны с высокой смертностью из-за неправильного питания

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Увы, первая десятка рейтинга целиком состоит из республик бывшего Советского Союза.

Исследователи составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Об этом сообщает Daily Mail.

В лидерах оказался Узбекистан, где на 100 тысяч жителей жертвами неправильного питания стали 394 человека. В тройку также вошли Туркменистан и Киргизия.

В десятке "сильнейших" нашлось место Украине, Молдавии, Белоруссии, Таджикистану, Казахстану и России.

На обратном конце списка расположились Испания и Израиль, где показатели значительно меньше. Любопытно, но антирейтинг в Западной Европе возглавила Германия.

Виной таким высоким значениям послужил высокий уровень потребления продуктов из белой муки и низкое потребление клетчатки.

Специалисты отмечают, что от болезней, связанных с неправильным питанием, в 2016 году в европейских странах умерли 2,1 млн человек.

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