В Иркутской области перекрыто движение поездов из-за схода вагонов с углём

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В Иркутской области перекрыто движение поездов из-за схода вагонов с углём

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Фото: © МЧС РФ по Иркутской области

На перегоне Делюр — Тыреть перекрыто движение поездов из-за схода вагонов товарного поезда, перевозившего уголь. Об этом сообщает управление МЧС России по региону.

По уточнённой информации, с рельсов сошло 29 вагонов. В результате происшествия повреждены опоры контактной сети и 300 м железнодорожного полотна.

На месте происшествия начаты аварийные работы. Добавим, что сход вагонов не привёл к задержке в движении поездов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Заларинском районе Иркутской области с рельсов сошли вагоны товарного поезда, перевозившего уголь.

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