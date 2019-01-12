В Иркутской области перекрыто движение поездов из-за схода вагонов с углём

На перегоне Делюр — Тыреть перекрыто движение поездов из-за схода вагонов товарного поезда, перевозившего уголь. Об этом сообщает управление МЧС России по региону.
По уточнённой информации, с рельсов сошло 29 вагонов. В результате происшествия повреждены опоры контактной сети и 300 м железнодорожного полотна.
На месте происшествия начаты аварийные работы. Добавим, что сход вагонов не привёл к задержке в движении поездов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Заларинском районе Иркутской области с рельсов сошли вагоны товарного поезда, перевозившего уголь.
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