Крупный пожар в многоквартирном доме в Якутске потушен

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Крупный пожар в многоквартирном доме в Якутске потушен

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Пожар в многоквартирном доме по улице Семёна Данилова в Якутске полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сейчас выясняется причина возгорания. Пожар был ликвидирован в 7:30 по московскому времени.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, как огонь охватывает всю площадь жилого дома.

Напомним, что в результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погиб один человек.

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