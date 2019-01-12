Крупный пожар в многоквартирном доме в Якутске потушен

Пожар в многоквартирном доме по улице Семёна Данилова в Якутске полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Сейчас выясняется причина возгорания. Пожар был ликвидирован в 7:30 по московскому времени.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, как огонь охватывает всю площадь жилого дома.
Напомним, что в результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погиб один человек.
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