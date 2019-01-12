Минстрой: Деление дома в Магнитогорске на два здания соответствует конструкции

В ведомстве пояснили, что надо аккуратно демонтировать плиты обоих повреждённых подъездов, не нанеся ущерб соседним.

Разделение дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, на два здания соответствует его конструкции. Об этом ТАСС рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков.

Он подчеркнул, что особенности конструкции дают возможность после сноса двух повреждённых подъездов — седьмого и восьмого — разделить строение на два самостоятельных дома.

— По сути, это здание — два дома, стоящие на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом практически ничего и не произошло, — сказал Волков.

По его словам, надо аккуратно демонтировать плиты обоих повреждённых подъездов, не нанеся ущерб соседним. После этого нужно защитить фасад и провести утеплительные работы. Всё это время в доме будет работать оборудование, отслеживающее любые изменения в конструкции.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. В результате трагедии погибло 39 человек, жители 104 квартир остались без крыши над головой.