УАЗ поднял цены на свои автомобили с Нового года

Предыдущее обновление ценников было зафиксировано в декабре 2018 года. Тогда машины марки стали дороже на 15–18 тысяч рублей.

Автомобили марки УАЗ в России стали дороже на 12–20 тысяч рублей начиная с Нового года. Рост зафиксировали специалисты портала "Цена авто".

Так, за новенький "хантер" придётся отдать от 687 до 759,9 тысяч рублей, что на 12–13 тысяч дороже. Немногим больше (13–19 тысяч) прибавили в цене "патриоты", за которые теперь придётся заплатить минимум 777 тысяч рублей. Наибольший рост зафиксирован у автомобилей модели "пикап", которые добавили от 14 до 20 тысяч.

Предыдущее обновление ценников было зафиксировано в декабре 2018 года. Тогда машины марки стали дороже на 15–18 тысяч рублей.