В Якутске организован сбор вещей для пострадавших при пожаре в жилом доме

В эвакуационном пункте, организованном после происшествия, разместилась одна семья с двумя детьми.

В Якутске организован сбор вещей и продуктов для пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме по улице Семёна Данилова. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ городской администрации.

Там также отметили, что большинство жильцов разместилось у своих родственников и знакомых. В эвакуационном пункте, организованном после происшествия, разместилась одна семья с двумя детьми.

— В доме было 38 квартир, из них шесть муниципальных, зарегистрировано более 60 жильцов, но, сколько фактически проживало, уточняется, многие квартиры были сданы в аренду, — заявил руководитель Строительного округа города Савва Михайлов.

Напомним, что в результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погиб один человек.