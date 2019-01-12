СКР начал проверку после схода с рельсов вагонов в Иркутской области

Следователи осматривают место происшествия, выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Сотрудники СКР начали проверку после схода 29 вагонов грузового поезда с углём на железнодорожном перегоне Делюр — Тыреть в Иркутской области, говорится на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

— По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка, — уточняется в сообщении.

На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее стало известно о сходе 29 вагонов поезда с углем на 4969-м километре ВСЖД. В результате произошедшего никто не пострадал.