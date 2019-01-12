Шатдаун в США побил рекорд длительности

От кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, однако большинство американцев им не затронуты.

В США шатдаун (временная остановка работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета) сегодня побил исторический рекорд своей продолжительности.

Из-за кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, однако большинство американцев "закрытием" не были затронуты. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и возведение стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без данной статьи. Демократы, которые получили контроль в палате представителей нового созыва конгресса, называют кризис "искусственным", не желая идти на уступки американскому лидеру.

По данным СМИ, Трамп может ввести режим ЧП на границе, чтобы обойти конгресс и попытаться профинансировать стену. Однако этот шаг будет сразу оспорен в суде с неясными последствиями для администрации и в перспективе испортит отношения с конгрессом.

Самый долгий шатдаун до настоящего времени произошёл в декабре 1995-го — январе 1996 года, продлившись 21 день. Нынешний шатдаун, тянущийся с 22 декабря 2018 года, на полночь субботы продолжается уже 22-й день.