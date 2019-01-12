Во Франции снова ожидаются массовые протесты "жёлтых жилетов"

Власти Парижа объявили о создании крупного периметра безопасности и усилении нарядов в главных районах города.

Во Франции ожидается очередная суббота протестов "жёлтых жилетов", запланированная во многих больших городах республики. О своих планах провести новую мобилизацию манифестанты сообщили в соцсетях, призвав соотечественников присоединиться к ним.

По прогнозам МВД страны, девятая волна акций соберёт в Париже и регионах более 50 тысяч "жёлтых жилетов". Во французской столице, как отметил префект местной полиции Мишель Дельпеш, сегодня ожидается массовое участие радикально настроенных протестующих.

В связи с ожидаемыми масштабами "жёлтых жилетов" власти столицы объявили о создании крупного периметра безопасности и усилении нарядов в главных районах города.

Напомним, что за день до старта национальных дебатов о кризисе, сложившемся в стране, президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с "письмом французам".