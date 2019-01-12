В США задержаны двое подозреваемых в стрельбе в торговом центре

Полиция города Джерси-Сити (Нью-Джерси, США) задержала двоих подозреваемых в связи со стрельбой в торговом центре Newport Centre, в результате которой были ранены не менее двух человек, информирует News 12 New Jersey.
Начальник полиции Джерси-Сити Майкл Келли подчеркнул, что правоохранители не уверены, что один из задержанных является предполагаемым стрелком.
Инцидент произошёл вечером 11 января. По словам свидетелей, люди на фуд-корте стали спорить, а затем кто-то начал стрельбу.
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