Внимательнее к мелочам. Врачи назвали симптомы, при которых надо идти к онкологу

В лечении рака крайне важна своевременная диагностика, помогающая вылечить болезнь на ранних стадиях.

Врачи из онкоцентра Макмиллан в Лондоне (Великобритания) назвали главные симптомы рака, при обнаружении которых надо немедленно обращаться за медицинской консультацией. Их слова приводит издание Express.

По данным онкологов, долго не заживающая рана, тяжёлый хриплый кашель, изменение цвета или размера родинки, а также сложности при глотании могут являться признаками развития онкологического заболевания.

Также если человек почувствовал изменения в работе мочевого пузыря или кишечника или нашёл у себя неизвестное утолщение, комок или кровотечение, ему надо провести обследование организма.

Врачи напомнили, что в лечении рака крайне важна своевременная диагностика, помогающая вылечить болезнь на ранних стадиях или предотвратить её развитие.