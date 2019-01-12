СК РФ проводит проверку по факту гибели мужчины во время пожара в Якутске

Оперативно-следственная группа уже выехала на место происшествия для проведения необходимых мероприятий.

Следователи СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) начали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в жилом доме в Якутске.

— В рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — говорится в сообщении ведомства.

Группа следователей уже прибыла на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов проведут опрос свидетелей и пострадавших в результате пожара. Известно, что погибший проживал в квартире на втором этаже сгоревшего дома.

Как писал ранее Лайф, в ночь на 12 января в Якутске загорелся многоквартирный жилой дом, в результате пожара погиб один человек. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, 50 человек были эвакуированы. К 7:30 утра по московскому времени пожар был ликвидирован. В городе организован сбор вещей для пострадавших.