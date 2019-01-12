СМИ: Трамп может ввести режим ЧП, но не возобновить работу правительства

Если американского президента Дональда Трампа вынудят ввести чрезвычайное положение в стране, он может отказаться от возобновления работы федеральных органов власти, сообщает Politico.

Источники из окружения американского лидера рассказали журналистам, что если Трамп введёт ЧП, это не означает, что отправленные в вынужденный отпуск министерства вернутся к работе незамедлительно.

Ранее Лайф рассказывал, что нынешний шатдаун (временное прекращение работы некоторых федеральных министерств) оказался самым длительным за всю историю США. Причиной отказа от работы ведомств стало непринятие бюджета министерств в парламенте. А бюджет министерств демократическое большинство в парламенте отказалось принимать из-за решения Трампа построить стену на границе с Мексикой.