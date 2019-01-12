СМИ: Следствие по делу украинских моряков продлили до 25 мая

Следствие по делу арестованных военнослужащих ВМС Украины, которые обвиняются в незаконном пересечении границы с Россией, было продлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

— Срок следствия по уголовному делу продлён до 25 мая, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что также следователи настаивают на продлении ареста обвиняемым на три месяца, то есть до 26 апреля.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу РФ. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. Суда и моряки на них были задержаны.