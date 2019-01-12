Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме

В числе возможных площадок для проведения саммита также называется Таиланд, однако от этого варианта могут отказаться из-за предстоящих выборов в парламент королевства.

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во вьетнамском городе Дананг, где ранее проходил саммит АТЭС.

По данным газеты The Straits Times, Вьетнам является приоритетным местом для проведения встречи лидеров двух стран. Основным аргументом в пользу этого варианта является возможность обеспечить максимально высокий уровень безопасности, что является одним из требований северокорейской стороны.

В качестве альтернативного варианта рассматривается Таиланд, однако в начале года в стране должны состояться парламентские выборы. Власти королевства заверили Вашингтон и Пхеньян, что голосование пройдёт не позднее марта.

Как писал ранее Лайф, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что второй саммит глав США и Северной Кореи состоится уже совсем скоро.