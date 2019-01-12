Появилось видео отражения ракетных атак Израиля системами ПВО Сирии

В Сети появились кадры, на которых можно видеть, как средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отражают воздушную атаку Израиля над Дамаском. Видео опубликовало САНА.

По данным правительственного канала Ikhbariya, израильские самолёты, двигавшиеся со стороны района Галилейский Палец, начали атаку в 23:15 (0:15 мск), выпустив по Дамаску несколько ракет. Большую часть из них зенитчикам удалось сбить.