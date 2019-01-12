Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Канаде

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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Канаде

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Фото: © Twitter/KarinaWieser

В инциденте с автобусом в канадской Оттаве не пострадали россияне, рассказал заведующий консульским отделом Посольства РФ в Оттаве Николай Москвичёв в эфире телеканала "Россия-24".

— Информации о пострадавших российских гражданах в Посольство России в Канаде не поступало, — сказал дипломат.

Ранее Лайф рассказывал, что 11 января около 16:00 по местному времени двухэтажный автобус снёс остановку на западе Оттавы. В ДТП погибли трое, ещё 23 человека пострадали.

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