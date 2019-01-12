Лужков прокомментировал подтопление Тушинского тоннеля в Москве

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что подтопление Тушинского тоннеля не имеет отношения к работе его команды в начале 2000-х, так как работы по каналу имени Москвы не входили в компетенцию столичного правительства. Так он прокомментировал возможные ошибки при реконструкции шоссе, которые могли бы стать причиной прорыва дамбы.

Это к московскому правительству и ко всем решениям, которые принимало правительство Москвы, не имеет никакого отношения. Это работа структур, которые связаны с каналом имени Москвы Юрий Лужков

— И с точки зрения решений, которые принимали власти этого канала или, может быть, более высоких организаций, связанных с этим каналом... никакого отношения Москва к этому вопросу не имеет, — подчеркнул экс-мэр.

Он также уточнил, что водные ресурсы относятся к федеральному ведению.

Напомним, 10 января затопило тоннель в московском Тушине. Сообщалось, что к затоплению могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Столичные власти уже пояснили, что это всего лишь одна из версий. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.