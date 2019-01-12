"КамАЗ-мастер" призвал организаторов "Дакара" усилить меры безопасности

Ранее организаторы ралли дисквалифицировали экипаж россиянина Андрея Каргинова из-за наезда на зрителя и неоказания ему первой помощи.

Руководство российской команды "КамАЗ-мастер" призвало организаторов ралли-рейда "Дакар" усилить меры безопасности для зрителей после дисквалификации экипажа Андрея Каргинова.

Напомним, экипаж Андрея Каргинова был снят с соревнований после того, как во время пятого этапа машина наехала на зрителя, а гонщики не оказали пострадавшему помощь. О произошедшем пилот узнал значительно позже.

— Состоялась встреча руководства команды и организаторов, и этот вопрос в том числе был проговорен. Было высказано пожелание, чтобы организаторы приняли больше мер для контроля над зрителями в зоне проведения гонки, — приводит слова пресс-атташе "КамАЗ-мастер" Эрика Хайруллина ТАСС.

Он добавил, что произошедшее не является следствием неосторожности спортсмена.