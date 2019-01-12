В Белом доме опровергли сообщения о проверке ФБР связи Трампа с Россией

По мнению пресс-секретаря Сары Сандерс, нынешний президент США "на самом деле жесток" по отношению к Москве.

В Белом доме опровергли сведения из статьи The New York Times, согласно которым ФБР начало тайное расследование о связях американского лидера Дональда Трампа с Россией. По сведениям журналистов, Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, что спецслужбы приняли за российское влияние.

— Это абсурд. Джеймс Коми был уволен, потому что он опорочил свою репутацию политика, а его заместитель Эндрю Маккейб, который руководил [ФБР] в то время, — известный лжец. В отличие от президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле жесток с Россией, — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

The New York Times сообщала, что подозрения у американских спецслужб по поводу связи Трампа с Россией появились ещё во время предвыборной гонки в 2016 году, а увольнение Коми якобы подтвердило их. Газета также признаёт, что до сих пор прямых улик связи нынешнего американского лидера и России предоставлено не было.

Расследованием "российского вмешательства" в американский электоральный процесс в 2016 году занимается прокурор Роберт Мюллер. Минюст США уже потратил на расследование 25 миллионов долларов.