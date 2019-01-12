Полиция назвала предварительную причину мощного взрыва в центре Парижа

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Полиция назвала предварительную причину мощного взрыва в центре Парижа

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По предварительным данным, причиной мощного взрыва, произошедшего сегодня в центральном районе Парижа, стала утечка газа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную полицию.

Напомним, мощный взрыв произошёл сегодня, 12 января, в булочной в девятом округе Парижа — центре города. Место происшествия оцеплено, там работают правоохранители и сотрудники спасательных служб.

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