Полиция назвала предварительную причину мощного взрыва в центре Парижа

По предварительным данным, причиной мощного взрыва, произошедшего сегодня в центральном районе Парижа, стала утечка газа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местную полицию.

#Urgent : Très violente explosion dans le 9ème arrondissement de Paris, rue de Trévise. Des victimes signalées et des dégâts impressionnants. pic.twitter.com/1J0QjE8HMf — serge castelmaurou (@serger01) 12 января 2019 г.

Напомним, мощный взрыв произошёл сегодня, 12 января, в булочной в девятом округе Парижа — центре города. Место происшествия оцеплено, там работают правоохранители и сотрудники спасательных служб.