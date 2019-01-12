Бодрые старички. На Аляске нашли уникальную коллекцию Ford Bronco

Автомобили, сошедшие с конвейера в середине ХХ века, до сих пор служат верой и правдой своему владельцу.

На Аляске нашли коллекцию уникальных классических внедорожников Ford Bronco, часть из которых была выпущена более 50 лет назад.

Машины принадлежат жителю Аляски Адаму Макнаббу, который стал героем нового выпуска шоу Barn Find Hunter. Оказалось, что самый старый автомобиль в коллекции был выпущен в 1966 году и до сих пор активно эксплуатируется владельцем. Кроме того, в коллекции есть "Бронко" 1972 года с пробегом в 177 тысяч километров. Преимуществом этих автомобилей является их проходимость — они способны с лёгкостью проезжать по любым дорогам.

Также в распоряжении Макнабба есть несколько компактных автомобилей Toyota FJ Cruiser, которые он использует в основном в хозяйстве.