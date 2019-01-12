Учёные сообщили о потере связи с космическим телескопом "Спектр-Р"

В настоящее время аппарат по неизвестным пока причинам не принимает команды с Земли.

Учёные частично утратили связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р". Об этом заявил глава Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашёв.

— Сейчас ведутся попытки наладить ситуацию... Там разные системы связи, часть работает, часть нет. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может всё заработать. Мы на это надеемся, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что несколько попыток наладить связь не увенчались успехом. Учёный добавил, что гарантийный срок существования "Спектра-Р" уже закончился.

Ранее работу телескопа продлили до 31 декабря 2019 года, при этом изначально он должен был прекратить функционировать в 2016-м.