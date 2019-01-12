При взрыве в центре Парижа пострадали минимум 20 человек

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате взрыва в здании булочной в центре Парижа. Об этом сообщает Europa Press.

#AMPLIAMOS | Al menos 20 heridos por una potente explosión de gas en una panadería del centro de París https://t.co/tR6PxA3hg1 pic.twitter.com/8cyqEIrhI3 — Europa Press (@europapress) 12 января 2019 г.

По данным местных СМИ, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, семь человек получили серьёзные ранения, ещё 11 — лёгкие. Также сообщается об одном погибшем. Однако официально это пока не подтверждено.

Al menos 20 heridos tras una fuerte explosión en una panadería del centro de París atribuida a un escape de gas https://t.co/auGLAfv4FS #Internacional pic.twitter.com/UjOAR4gVQ8 — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) 12 января 2019 г.

Напомним, взрыв в Париже мог произойти из-за утечки газа. Жители домов, расположенных вблизи здания булочной, эвакуированы. Лайф ведёт прямую видеотрансляцию с места случившегося.