При взрыве в центре Парижа пострадали минимум 20 человек

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При взрыве в центре Парижа пострадали минимум 20 человек

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По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате взрыва в здании булочной в центре Парижа. Об этом сообщает Europa Press.

По данным местных СМИ, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, семь человек получили серьёзные ранения, ещё 11 — лёгкие. Также сообщается об одном погибшем. Однако официально это пока не подтверждено.

Напомним, взрыв в Париже мог произойти из-за утечки газа. Жители домов, расположенных вблизи здания булочной, эвакуированы. Лайф ведёт прямую видеотрансляцию с места случившегося.

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