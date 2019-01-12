Морозов не будет. В Гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

В этом году крещенских морозов не ожидается, потому что в Центральную Россию приходит потепление с атлантическим циклоном, приводит "Российская газета" слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной.

— Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми, — отметила Людмила Паршина.

В середине следующей недели из-за атлантического циклона температура воздуха вообще может стать плюсовой в Центральной России. А на следующих выходных, на которые придётся православный праздник Крещение, в Москве ночные морозы ожидаются от 5 до 10 градусов ниже нуля, а днем — 2–7 градусов ниже нуля.