Морозов не будет. В Гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

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Морозов не будет. В Гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

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Празднование Крещения на Дворцовом пруду в парке "Останкино" в 2018 году. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В этом году крещенских морозов не ожидается, потому что в Центральную Россию приходит потепление с атлантическим циклоном, приводит "Российская газета" слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной.

— Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми, — отметила Людмила Паршина.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

В середине следующей недели из-за атлантического циклона температура воздуха вообще может стать плюсовой в Центральной России. А на следующих выходных, на которые придётся православный праздник Крещение, в Москве ночные морозы ожидаются от 5 до 10 градусов ниже нуля, а днем — 2–7 градусов ниже нуля.

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