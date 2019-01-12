Макгрегор заявил, что просил Хабиба "перестать ныть" во время боя

Ирландец отметил, что сам должен был предъявлять претензии рефери в первом раунде.

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов во время боя с ним постоянно предъявлял претензии судье.

Ирландец в своём "инстаграме" опубликовал видео, на котором он ссорится с американским боксёром Полом Малиньяджи и просит его "перестать ныть". По словам Макгрегора, то же самое он говорил Нурмагомедову после третьего раунда.

— То же самое я сказал Хабибу после окончания третьего раунда. Он жаловался судье в каждом раунде, даже в четвёртом, находясь в партере. Если кто-то и должен был предъявлять рефери претензии, то это я в первом раунде. Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности, — написал он.

Напомним, 7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.