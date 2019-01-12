Не смогла предсказать. С машины финалистки "Битвы экстрасенсов" украли зеркала

С автомобиля финалистки 13-го сезона "Битвы экстрасенсов" Елены Голуновой, которая заявляла о себе как о сильнейшей колдунье Сибири, неизвестные сняли зеркала, сообщает телеграм-канал Mash.

— Видимо, до Москвы, куда переселилась Лена, её магия не достаёт — родина далеко, а волшебства тут и так хватает. Поэтому и проморгала, как с её крузака стащили боковые зеркала, — иронизирует телеграм-канал.

С соответствующим заявлением женщина обратилась в правоохранительные органы.