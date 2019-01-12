Жильцам разрушенного дома в Магнитогорске предложили квартиры в любом регионе РФ

Жители Магнитогорска Челябинской области, оставшиеся без квартир из-за обрушения дома 31 декабря 2018 года, могут подать в городское управление социальной защиты документы для покупки нового жилья с помощью госвыплаты в любом муниципалитете РФ, приводит ТАСС комментарий Дмитрия Федечкина, пресс-секретаря губернатора региона.

— Пострадавшие могут выбирать жильё в любом муниципалитете Российской Федерации. Ограничена только стоимость за квадратный метр, — заявил Федечкин.

Пострадавшие должны подать документы не позже 1 сентября 2019 года. После этого каждый заявитель будет включён в соответствующий реестр. Когда человек подберёт подходящую квартиру и заключит сделку с продавцом, он должен представить в региональное Министерство социальных отношений документы до 15 декабря 2019 года. Затем ведомство перечислит деньги продавцу квартиры.

Правом на выплату обладают граждане, которые на 31 декабря 2018 года были собственниками утраченных квартир.

Ранее стало известно, что седьмой и восьмой подъезды дома № 164 по улице Карла Маркса будут демонтированы. Хозяевам 104 квартир выделят единовременные выплаты для покупки нового жилья из расчёта 31,7 тысячи рублей за квадратный метр общей площади.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва газа. В этой трагедии погибло 39 человек.