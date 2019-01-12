В Париже перед началом акции "жёлтых жилетов" задержано более 20 протестующих

У манифестантов были найдены предметы, которые можно было использовать в качестве оружия.

Префектура парижской полиции сообщила, что ещё до начала протестов "жёлтых жилетов" правоохранителями задержаны 24 человека.

У всех задержанных при себе были предметы, которые могут послужить оружием, например, тяжёлые металлические шары для игры в петанк, а также средства для защиты от слезоточивого газа — герметичные очки. Проносить их на манифестации запрещается, как и противогазы.

Во Франции сегодня девятая суббота протестов "жёлтых жилетов", выступающих против роста цен на бензин. О своих планах провести очередную мобилизацию протестующие сообщили в соцсетях, призвав присоединиться.