В Париже перед началом акции "жёлтых жилетов" задержано более 20 протестующих

Префектура парижской полиции сообщила, что ещё до начала протестов "жёлтых жилетов" правоохранителями задержаны 24 человека.
У всех задержанных при себе были предметы, которые могут послужить оружием, например, тяжёлые металлические шары для игры в петанк, а также средства для защиты от слезоточивого газа — герметичные очки. Проносить их на манифестации запрещается, как и противогазы.
Во Франции сегодня девятая суббота протестов "жёлтых жилетов", выступающих против роста цен на бензин. О своих планах провести очередную мобилизацию протестующие сообщили в соцсетях, призвав присоединиться.
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