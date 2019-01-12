В Приамурье убрали горку из нечистот

Читайте также

В Приамурье убрали горку из нечистот

254

Фото: © "Амур.инфо"

Ранее администрация Благовещенского района обязала ликвидировать её в течение двух дней.

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области завершились работы по уборке горки из нечистот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Чигири Амурской области рядом с элитными коттеджами образовалась зимняя горка из замёрзших нечистот.

В пятницу, 11 января, администрация Благовещенского района обязала управляющую компанию убрать горку в течение двух дней. Кроме того, местные власти направили в прокуратуру обращение о принятии мер по аннулированию лицензии управляющей компании.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×