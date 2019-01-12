Нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодёжь в ряды ИГИЛ

Боевики, нейтрализованные накануне в Дагестане, вербовали молодёжь в ряды террористической организации ИГИЛ*. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

— По данным оперативного штаба НАК, они (боевики. — Прим. Лайфа) причастны к вербовке молодёжи в ряды международной террористической организации ИГИЛ и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году, — рассказали в НАК.

Также, по данным НАК, боевики намеревались совершить нападение на объект религиозного культа и правоохранителей. В настоящее время задержан их пособник, он дал признательные показания о создании террористической ячейки.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.