Организаторы опровергли наличие списка российских кандидатов на "Евровидение"

Имя участника от России, который отправится в Тель-Авив, объявят только к концу января.

Списка российских исполнителей, которые смогут представить Россию на конкурсе "Евровидение", просто не существует, заверили РИА "Новости" в холдинге ВГТРК, который организует конкурс в РФ.

— У нас была очередность год через год до того, как Украина не пустила Самойлову. Это был год Первого канала, но так как они не поехали, а участницу уже выбрали и пообещали, что она в любом случае примет участие, то, соответственно, она на следующий год поехала в Португалию. Сейчас наш год, — рассказали агентству в ВГТРК.

Имя россиянина, который отправится на "Евровидение", объявят только к концу января. А сам конкурс в этом году пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее СМИ заявляли, что от России в Тель-Авив могут отправиться Александр Панайотов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Manizha или Ольга Бузова.