Захарова ответила на призыв немецких журналистов лишить лицензии RT Deutsch

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" прокомментировала призыв Германского союза журналистов не выдавать лицензию RT Deutsch.
Захарова напомнила, как несколько лет назад в Германии Союз немецких учителей предложил включить в школьную программу "Майн кампф", а в качестве аргумента в поддержку такой идеи глава этой "аналогичной профструктуры" заявил, что эта книга разрушает миф, а запретный плод сладок.
— Будни демократии, — заключила Захарова.
Германский союз журналистов выступил с заявлением, в котором призвал соответствующие органы отказать в выдаче лицензии немецкоязычному порталу RT Deutsch. По мнению организации, издание является "инструментом пропаганды Кремля".
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