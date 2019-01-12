Из-за обстрела. ОБСЕ сообщила об утере беспилотника в Донбассе

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что летательный аппарат был утерян после обстрела на территории, подконтрольной Вооружённым силам Украины. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу миссии.

Отмечается, что последний раз беспилотник видели 11 января в районе населённого пункта Попасная, откуда наблюдатели с помощью дрона следили за проведением снегоуборочных работ на автодороге Т-0504.