Около 30 машин столкнулись на трассе в Ростовской области

В ликвидации последствий аварии участвовали девять спасателей и три единицы техники.

Около 20 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

— 12 января в связи со сложными метеорологическими условиями, гололедицей и сильным боковым порывистым ветром в Миллеровском районе на 852-м километре автодороги М-4 "Дон" (на север), по предварительной информации, "сложился" грузовой автомобиль, перекрыв две полосы движения, — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, на дороге произошло около шести ДТП по два автомобиля на разных участках и в разное время.

От МЧС привлекались девять человек личного состава и три единицы техники. К настоящему моменту движение в северном направлении восстановлено в полном объёме.