Названы самые популярные фейки в СМИ 2017–2018 годов

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Названы самые популярные фейки в СМИ 2017–2018 годов

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Фото: © Pixabay

Компания "Медиалогия" исследовала российское медиапространство и выяснила, что в 2018 году освещение фейковых тем в средствах массовой информации увеличилось на 33% по сравнению с 2017 годом.

Так, число публикаций, посвящённых фейковым новостям, в 2018 году составило 20 923 сообщения, а в 2017 году их было "только" 15 781. При этом число СМИ, которые публиковали эти новости, незначительно сократилось.

Аналитики отобрали топ-6 самых популярных фейков, освещаемых в 2017 и 2018 годах.

2018 год:

  • В Москве признали однополый брак, заключённый гражданами РФ в Дании
  • Кокаин из Аргентины в Россию доставили на самолёте секретаря СБ РФ Николая Патрушева
  • Современный робот с форума в Ярославле оказался человеком в костюме робота

2017 год:

  • Фейковые сообщения о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского
  • Министерство здравоохранения готовит законопроект о лишении полисов ОМС безработных
  • Фейковая акция феминисток, которые вывесили баннер на Арсенальной башне Кремля

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