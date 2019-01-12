При взрыве в центре Парижа погибло четыре человека

Десять пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, среди них есть пожарный.

Четыре человека погибли в результате взрыва в здании булочной в центре Парижа. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

— В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц, — заявил глава ведомства Кристоф Кастанер.

По его словам, десять пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, среди них есть один пожарный.

Напомним, взрыв в центре Парижа прогремел сегодня утром. По предварительной информации, причиной случившегося стала утечка газа. Жильцы находящихся неподалёку от места происшествия домов эвакуированы.