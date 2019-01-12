Из Азербайджана депортировали четверых россиян за незаконные религиозные сборы

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Из Азербайджана депортировали четверых россиян за незаконные религиозные сборы

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Фото: ©  Flickr/Vladimir Varfolomeev

Во время обыска правоохранительные органы обнаружили пять религиозных книг, 113 дисков и 28 тысяч визитных карточек.

За организацию незаконных религиозных собраний из Азербайджана депортированы четверо граждан России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МВД республики.

— В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками ГУ МВД, службой госбезопасности и госкомитетом по работе с религиозными образованиями, на основе поступившей информации выявлен факт организации девятью гражданами Российской Федерации в одном из домов в Бинагадинском районе Баку незаконных религиозных собраний, — цитирует агентство сообщение правоохранительных органов Азербайджана.

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