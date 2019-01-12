По словам Петра Порошенко, таким образом украинский военно-промышленный комплекс интегрируется в мировой рынок вооружений.

Украина закупит у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Соответствующее заявление сделал президент страны Пётр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

По словам украинского лидера, соглашение о поставке беспилотников является частью мероприятий по расширению военного сотрудничества Киева и Анкары. Порошенко отметил, что таким образом украинский военно-промышленный комплекс интегрируется в мировой рынок вооружений.

— Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей, — добавил Порошенко.

Соглашение подписали компании "Укрспецпроект", входящая в состав госконцерна "Укрборонпром", и Baykar Makina.