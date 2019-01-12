Спасли ножку. Врачи рассказали о состоянии малыша, пострадавшего в Магнитогорске

Мальчик начинает переходить на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность и общается с мамой.

Состояние ребёнка, доставленного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, улучшается — ножку малыша получится спасти, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

— Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь вне угрозы, — отметили медики.

После возвращения в сознание мальчик начинает переходить на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность и общается с мамой.

Самолёт с найденным после взрыва в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник, 1 января. Ребёнка под завалами спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава, младенец был госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него были диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек.