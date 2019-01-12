Москвичам рассказали, куда выбраться из дома в преддверии старого Нового года

Москвичи и гости города могут выбрать из списка музеев, выставок, библиотек, театров, мастер-классов, куда можно пойти 13 января.

Официальный сайт мэра Москвы собрал для горожан и гостей столицы разнообразные развлечения, для того чтобы отпраздновать старый Новый год.

В воскресенье, 13 января, в Московском музее современного искусства пройдёт мероприятие "Традиции Нового года". Гостям расскажут о том, откуда появился обычай ставить и наряжать ёлку, научат изготавливать новогодние игрушки.

Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает на концерт "Чаровница, или Старый Новый год с классикой". А в школе акварели Сергея Андрияки выступят Korolev-orchestra и вокальный ансамбль Florium, там же 19 числа состоится мастер-класс "Первые акварельные шаги. Имбирный пряник".

В выставочном зале "Тушино" состоится концерт вокальной и инструментальной музыки. Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Адольфа Адана, Ференца Листа, Габриеля Форе, Исаака Дунаевского.

В Доме-музее Марины Цветаевой старый Новый год отметят театрализованной лекцией о поэтах и художниках начала XX века. А в Мемориальном музее А.Н. Скрябина пройдёт концерт китайской пианистки Цююй Ван. Там же, но 16 января выступят ансамбли FX Quartet и "Узорика" — эти струнные квартеты исполнят древнерусские распевы и рождественские песни.