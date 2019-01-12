Хорошее образование и высокий IQ. Россию признали одной из умнейших стран мира

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Хорошее образование и высокий IQ. Россию признали одной из умнейших стран мира

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Фото: © Pixabay/ElisaRiva

По уровню школьного образования Россия вошла в шестёрку лидеров, а по количеству нобелевских лауреатов — в восьмёрку.

По версии портала Vouchercloud, Россия вошла в десятку умнейших стран мира.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как число нобелевских лауреатов, уровень школьного образования и средний IQ населения. При этом ряд стран Восточной Азии не попали в лидеры рейтинга из-за небольшого числа лауреатов Нобелевской премии.

Россия заняла шестое место в рейтинге: по числу нобелевских лауреатов она попала в восьмёрку лидеров, по уровню школьного образования — в шестёрку, по уровню IQ у населения РФ заняла 32-е место.

Лидерами рейтинга оказались Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды.

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