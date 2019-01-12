В ходе визита Путина в Сербию будет подписано семь соглашений по инновациям

В ходе запланированного на 17 января визита в Сербию президента России Владимира Путина будут подписаны семь соглашений о сотрудничестве между странами в сфере инноваций. Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.
— Мы хотим сотрудничать с РФ в сфере новых технологий, это — будущее Сербии и России, — сказал министр в эфире национального телевидения.
Не хотим поставлять в Россию только яблоки и сливу, хотим продвигать и сербские знания
Ненад Попович
По словам главы ведомства, после подписания документов для компаний из Сербии будет открыт российский рынок передовых технологий и они "смогут принимать участие в тендерах и конкретных проектах".
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