"Много дыма, летели стёкла". Очевидец рассказал о пожаре и взрыве в Париже

По словам молодого человека, он стал искать пострадавших постояльцев своего отеля и оказывать им помощь.

Очевидец пожара и взрыва в пекарне в центре Парижа, сотрудник соседнего отеля Педро Гонсалес, рассказал о трагедии, унесшей жизни двух пожарных.

— Мы подумали, что это какая-то шутка или ложная тревога, что кто-то в шутку вызвал пожарных. Мы подумали: "Ну ладно", вошли в здание. Затем через час я услышал очень громкий взрыв, почувствовал какое-то давление, — отметил он.

По словам Гонсалеса, вокруг появилось очень много чёрного дыма, лопнули стёкла, а сам он успел только упасть на пол и прикрыть голову.

Я чувствовал, как различные вещи летят в меня. Было очень много дыма, у меня началась паника. Я начал искать выход. Я хорошо знал свой отель, поэтому быстро смог его найти. Затем я бежал и бежал, не понимая, что у меня под ногами Педро Гонсалес

Молодой человек пытался найти постояльцев отеля, чтобы убедиться, что среди них нет раненых. У одного из них была разбита голова, другие тоже пострадали. Он стал оказывать им помощь до приезда медиков.

Напомним, мощный взрыв произошёл сегодня утром в результате пожара в пекарне в центре французской столицы. Взрывной волной были выбиты даже стёкла зданий напротив. Согласно уточнённым данным, погибло два человека, пострадало более 35.