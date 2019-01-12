В Париже уточнили число погибших при взрыве

Французская полиция уточнила число погибших при взрыве в здании булочной в Париже. По данным правоохранителей, жертвами инцидента стали двое пожарных.
Тем временем в МВД Франции сообщили, что одна из пострадавших — гражданка Испании — скончалась в больнице.
Взрыв произошёл в субботу около 9:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стёкла в соседних домах. По данным полиции, 12 человек получили серьёзные ранения и ещё 24 — лёгкие ранения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени