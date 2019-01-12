По просьбе жителей. В столичном районе Гольяново построят станцию метро

Для жителей района планируется продлить Арбатско-Покровскую линию от станции "Щёлковская".

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в столичном районе Гольяново будет построена станция метро.

— Пока прорабатываются градостроительные решения: где будет станция расположена, на какой глубине будет проходить, какие технические подходы, подъезды нужно сделать, — приводит его слова официальный сайт мэра Москвы.

Хуснуллин рассказал, что новую станцию построят по просьбам жителей Гольяново. Её придётся возводить в условиях уже сложившейся застройки района, а потому предстоит проработать вопрос, каким образом вести тоннель.

Работы по строительству станции планируется начать в 2022—2023 годах.