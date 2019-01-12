Теперь — на молодой советнице. Борис Джонсон решил жениться в третий раз

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Теперь — на молодой советнице. Борис Джонсон решил жениться в третий раз

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Фото: © Flickr/Raphaël Labbé

У экс-главы британского внешнеполитического ведомства уже есть четверо детей от предыдущего брака.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон съехался со своей новой пассией. Об этом сообщает The Sun.

Избранница Джонсона 30-летняя Кэрри Симондс, которая занимает должность советника фирмы Bloomberg.

Для экс-министра брак с Симондс может стать третьим. Со своей последней супругой Мариной Уилер 54-летний Джонсон решил развестись после 25 лет брака.

У Джонсона и Марины четверо детей. Старшая дочь Лара всего на пять лет младше нового объекта обожания Бориса.

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