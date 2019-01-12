Теперь — на молодой советнице. Борис Джонсон решил жениться в третий раз

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон съехался со своей новой пассией. Об этом сообщает The Sun.
Boris Johnson, 54, wants to marry ex-Tory spin doctor Carrie Symonds, 30, at the heart of his divorce with Marina https://t.co/ipwtM0E96J— mason (@mason849) 12 января 2019 г.
Избранница Джонсона 30-летняя Кэрри Симондс, которая занимает должность советника фирмы Bloomberg.
Для экс-министра брак с Симондс может стать третьим. Со своей последней супругой Мариной Уилер 54-летний Джонсон решил развестись после 25 лет брака.
У Джонсона и Марины четверо детей. Старшая дочь Лара всего на пять лет младше нового объекта обожания Бориса.
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