Цены на продукты в России в начале года могут вырасти в среднем на 8%

Повышение основной ставки НДС на два процента может привести к увеличению себестоимости продукции до 12%.

Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков заявил о возможном росте цен на продукты в первом квартале 2019 года.

Одной из причин этого стало увеличение основной ставки НДС с 18% до 20%. Востриков считает, что это окажет влияние не только на отпускные цены продуктов, но и на стоимость сырья, упаковки, оборудования, что в конечном итоге приведёт к росту себестоимости.

— Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате даёт от 4 до 12% повышения себестоимости, — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, Востриков отметил, что помимо НДС на рост цен также влияет увеличение Центральным банком ключевой ставки. Ещё одним фактором является неопределённость с тарифами на горюче-смазочные материалы — их рост увеличит логистические затраты. Он добавил, что расходы на логистику с себестоимости хлеба намного больше, чем у других более дорогостоящих продуктов.