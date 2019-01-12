Константинополь назначил главу ставропигии вселенского патриарха в Киеве

Священный синод Константинополя назначил архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко главой восстановленной ставропигии вселенского патриарха в Киеве, информирует РИА "Новости" со ссылкой на секретариат патриарха.

Отмечается, что до этого Анищенко несколько лет служил настоятелем православной общины в Анталии, которая принадлежит к священной митрополии Писидии.

Синод проходил с 9 по 11 января под председательством патриарха Варфоломея.

В сообщении секретариата заявляется, что "восстановленная в Киеве ставропигия вселенского патриарха — одна из многих украинских ставропигий ушедших веков".

Напомним, 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой Церкви".