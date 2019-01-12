Константинополь назначил главу ставропигии вселенского патриарха в Киеве

Читайте также

Константинополь назначил главу ставропигии вселенского патриарха в Киеве

13

Фото: © РИА Новости

Священный синод Константинополя назначил архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко главой восстановленной ставропигии вселенского патриарха в Киеве, информирует РИА "Новости" со ссылкой на секретариат патриарха.

Отмечается, что до этого Анищенко несколько лет служил настоятелем православной общины в Анталии, которая принадлежит к священной митрополии Писидии.

Синод проходил с 9 по 11 января под председательством патриарха Варфоломея.

В сообщении секретариата заявляется, что "восстановленная в Киеве ставропигия вселенского патриарха — одна из многих украинских ставропигий ушедших веков".

Напомним, 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой Церкви".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×